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Ολυμπιακός: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας των «ερυθρολεύκων» ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, οδεύει στη Ρίβερ Πλέιτ

Ο Ολυμπιακός αντικατέστησε τον Φρανσίσκο Ορτέγκα από την ευρωπαϊκή λίστα βάζοντας στη θέση του τον νεοπαοκτηθέντα κίπερ Στεφάν Ορτέγκα.

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Oρτέγκα
Oρτέγκα | Eurokinissi / Γιώργος Ματθαίος
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Εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν στην υπόθεση του Φρανσίσκο Ορτέγκα του Ολυμπιακού, αφού οι Πειραιώτες προχώρησαν στην αφαίρεση του ονόματός του από την ευρωπαϊκή λίστα. Κάπως έτσι φαίνεται πως ο Αργεντινός αριστερός μπακ είναι μία... ανάσα από την επιστροφή του στην πατρίδα του για χάρη της Ρίβερ Πλέιτ.

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο 3,5 ετών, με τη Ρίβερ να πληρώνει στον Ολυμπιακό ένα ποσό της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου όσα έδωσε για να τον κάνει δικο του και κάτι παραπάνω.

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