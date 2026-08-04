Ολυμπιακός: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας των «ερυθρολεύκων» ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, οδεύει στη Ρίβερ Πλέιτ

Εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν στην υπόθεση του Φρανσίσκο Ορτέγκα του Ολυμπιακού, αφού οι Πειραιώτες προχώρησαν στην αφαίρεση του ονόματός του από την ευρωπαϊκή λίστα. Κάπως έτσι φαίνεται πως ο Αργεντινός αριστερός μπακ είναι μία... ανάσα από την επιστροφή του στην πατρίδα του για χάρη της Ρίβερ Πλέιτ.

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο 3,5 ετών, με τη Ρίβερ να πληρώνει στον Ολυμπιακό ένα ποσό της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου όσα έδωσε για να τον κάνει δικο του και κάτι παραπάνω.

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