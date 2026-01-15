Ολυμπιακός: Ένας Μαέστρος Γουόκαπ και ένας Εξωγήινος Βεζένκοβ

Αν θες να σεβαστείς μια ομάδα, δεν παίζεις χαλαρός. Αντίθετα, πατάς γερά το πόδι στο γκάζι και δεν κατεβάζεις ποτέ τον ρυθμό σου. Αυτό έκανε και ο Ολυμπιακός απέναντι στην Παρτίζαν.

Τα προβλήματα των τελευταίων μηνών έχουν κάνει την ομάδα του Βελιγραδίου μια ομάδα - σκιά του εαυτού της. Ο Ολυμπιακός όμως δεν έπρεπε να μπει στο ματς με αυτό στο μυαλό του. Έπρεπε να πατήσει γκάζι από την αρχή και να δείξει πως είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

