Ολυμπιακός: Επίσημα στους «ερυθρόλευκους» ο Φρανκ Ντιλικινά

Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Γάλλο γκαρντ της Παρτίζαν, Φρανκ Ντιλικινά βάζοντας τέλος στο μίνι σήριαλ των τελευταίων ημερών.

H υπόθεση της μεταγραφής του γκαρντ της σερβικής ομάδας πέρασε από πολλά «κύματα» καθώς χθες (25/09) είχε διαφανεί ότι οι «ερυθρόλευκοι» στρέφονται σε άλλη λύση και πως το deal οδεύει προς ναυάγιο.

Τελικά, οι δύο σύλλογοι ήρθαν σε συμφωνία και ο Ντιλικινά θα ταξιδέψει για την Ελλάδα ώστε να ενσωματωθεί με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

✍️🏽Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina.



✍️🏽Olympiacos BC announces the signing of Frank Ntilikina.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/XvURaZgfpA — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 26, 2025