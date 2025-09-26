Ολυμπιακός: Επίσημα στους «ερυθρόλευκους» ο Φρανκ Ντιλικινά

Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Γάλλο γκαρντ της Παρτίζαν, Φρανκ Ντιλικινά βάζοντας τέλος στο μίνι σήριαλ των τελευταίων ημερών.
H υπόθεση της μεταγραφής του γκαρντ της σερβικής ομάδας πέρασε από πολλά «κύματα» καθώς χθες (25/09) είχε διαφανεί ότι οι «ερυθρόλευκοι» στρέφονται σε άλλη λύση και πως το deal οδεύει προς ναυάγιο.
Τελικά, οι δύο σύλλογοι ήρθαν σε συμφωνία και ο Ντιλικινά θα ταξιδέψει για την Ελλάδα ώστε να ενσωματωθεί με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.
