Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε (12/02) στο ΣΕΦ τον Ερυθρό Αστέρα για την 28η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προέρχεται από μεγάλη - σε διαφορά - νίκη επί της Βίρτους στο ΣΕΦ και θέλει μία ακόμα νίκη για να παραμείνει στη δεύτερη θέση όπου βρίσκεται με ρεκόρ 17-9 (και ένας ματς λιγότερο απέναντι στη Φενέρ).
Διαθέσιμοι θα είναι ξανά οι Νιλικίνα, Παπανικολάου ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Μόρις.
Από την άλλη μεριά, οι Σέρβοι ηττήθηκαν από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στον πόντο και υποχώρησαν στην 7η θέση με ρεκόρ 16-11.
