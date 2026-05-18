Ολυμπιακός - Φενέρ: Τι ώρα παίζουν την Παρασκευή - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή (22/05) στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Εuroleague που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens με τζάμπολ στις 18:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Στον δεύτερο ημιτελικό, η Ρεάλ Μαδρίτης θα παίξει με τη Βαλένθια στις 21:00.
Το πρόγραμμα του Final Four
Παρασκευή 22 Μαΐου
- 18:00 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
- 21:00 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης
Κυριακή 24 Μαΐου
- 18:00 adidas NextGen EuroLeague Final
- 21:00 Τελικός
