Ολυμπιακός - Φενέρ: Τι ώρα παίζουν την Παρασκευή - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή (22/05) στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Εuroleague που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens με τζάμπολ στις 18:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Στον δεύτερο ημιτελικό, η Ρεάλ Μαδρίτης θα παίξει με τη Βαλένθια στις 21:00.

Το πρόγραμμα του Final Four

Παρασκευή 22 Μαΐου

18:00 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

21:00 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης

Κυριακή 24 Μαΐου

18:00 adidas NextGen EuroLeague Final

21:00 Τελικός