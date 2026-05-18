Ολυμπιακός - Φενέρ: Τι ώρα παίζουν την Παρασκευή - Το κανάλι του αγώνα

Ολυμπιακός εναντίον Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή (22/05) στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε
Στιγμιότυπο από ματς Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή (22/05) στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Εuroleague που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens με τζάμπολ στις 18:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Στον δεύτερο ημιτελικό, η Ρεάλ Μαδρίτης θα παίξει με τη Βαλένθια στις 21:00.

Το πρόγραμμα του Final Four

Παρασκευή 22 Μαΐου

 

  • 18:00 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
  • 21:00 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης

Κυριακή 24 Μαΐου

  • 18:00 adidas NextGen EuroLeague Final
  • 21:00 Τελικός

