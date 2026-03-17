Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 104-87: Φουλ για τετράδα με μυθικό Φουρνιέ

Με τον Εβάν Φουρνιέ να κινείται σε άλλη... διάσταση (career high με 36 πόντους), ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ και πλέον από τη δεύτερη θέση ονειρεύεται ακόμη και την πρωτιά (ρεκόρ 21-11).

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 104-87 της πρωταθλήτριας Ευρώπης, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστική της Euroleague, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα και υποχρεώνοντας την τουρκική ομάδα στη δεύτερη διαδοχική ήττα της (ρεκόρ 22-9).

Τα δεκάλεπτα: 23-29, 48-46, 74-67, 104-87

Περισσότερα σε λίγο...