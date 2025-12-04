Μενού

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: «Red code» στην Αττική, στον... αέρα η αναμέτρηση

Σε «κόκκινο συναγερμό» η Αττική λόγω της κακοκαιρίας, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να βρίσκεται σε επαφές με την Περιφέρεια Αττικής για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε.

ΣΕΦ
Το ΣΕΦ πριν το ματς Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Περιφέρεια Αττικής και ΚΑΕ Ολυμπιακός βρίσκονται διαρκώς σε επικοινωνία, σχετικά με την αναμέτρηση των Πειραιωτών απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Η έντονη κακοκαιρία έχει προκαλέσει έντονα προβλήματα στους εξωτερικούς χώρους του ΣΕΦ, αφού έχει πέσει πάρα πολύ νερό. Το γήπεδο, με τις προσπάθειες των ανθρώπων του Σταδίου, εσωτερικά είναι «Οκ» για να διεξαχθεί η αναμέτρηση.

