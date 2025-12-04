Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: «Red code» στην Αττική, στον... αέρα η αναμέτρηση

Περιφέρεια Αττικής και ΚΑΕ Ολυμπιακός βρίσκονται διαρκώς σε επικοινωνία, σχετικά με την αναμέτρηση των Πειραιωτών απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.
Η έντονη κακοκαιρία έχει προκαλέσει έντονα προβλήματα στους εξωτερικούς χώρους του ΣΕΦ, αφού έχει πέσει πάρα πολύ νερό. Το γήπεδο, με τις προσπάθειες των ανθρώπων του Σταδίου, εσωτερικά είναι «Οκ» για να διεξαχθεί η αναμέτρηση.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Βγήκε ο χάρτης επικινδυνότητας για την κακοκαιρία Byron: Ποιες περιοχές θα δουν ακραία φαινόμενα
- Στο ίδιο μπαρ Τσίπρας και Κωνσταντοπούλου – H σιωπή που έκλεψε την παράσταση
- Κακοκαιρία στην Αττική: Ποιες περιοχές κινδυνεύουν περισσότερο - Πότε χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή
- Το δείπνο Λιάγκα-Αρναούτογλου που κανόνισε ο ΑΝΤ1 στην Πεντέλη για να μπει ένα τέλος στην παρεξήγηση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.