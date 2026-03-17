Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρμπαχτσε απόψε (17/03) στο ΣΕΦ για το ματς που είχε αναβληθεί λόγω βροχής για την 14η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι δύο αντίπαλοι θα παραταχθούν με τα ρόστερ που είχαν δηλώσει εκείνη την ημέρα και το ευχάριστο για τον Γιώργο Μπαρτζώκα είναι ότι επιστρέφουν οι Ουόκαπ και Νιλικίνα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός θα παίξει χωρίς τους Ταϊρίκ Τζόουνς, Μόντε Μόρις και Κόρι Τζόσεφ και η Φενέρ χωρίς τον Νάντο Ντε Κολό και τον Κρις Σίλβα.

Η Φενέρ βρίσκεται στην πρώτη θέση με ρεκόρ 22-8 ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είναι δεύτεροι με 20-11.