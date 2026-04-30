Διάσημος ράπερ αποκαλύπτει: Έχει κοιμηθεί με πάνω από 12.000 γυναίκες - «Αντέχει» ακόμα χίλιες

Με περίπου 12.500 γυναίκες υπολογίζει πως έχει κοιμηθεί ο 45χρονος ράπερ Ray J που προχώρησε σε μια σειρά από εντυπωσιακούς και προκλητικούς ισχυρισμούς γύρω από τη σεξουαλική του ζωή.

Μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι κάποια περίοδο έκανε σεξ με 5-10 γυναίκες κάθε ημέρα.

Ο τραγουδιστής του «One Wish», ο οποίος στο παρελθόν είχε σχέσεις με διάσημες όπως η Γουτνεϊ Χιούστον, η Lil' Kim και η Κιμ Καρντάσιαν, είπε ότι διοργάνωσε ακόμη και πάρτι όταν έφτασε τις 10.000 συντρόφους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 400 έως 500 γυναίκες με τις οποίες είχε συνευρεθεί παρευρέθηκαν σε αυτή την εκδήλωση, που έγινε σε γνωστό στριπ κλαμπ στο Μαϊάμι.

«Κάναμε μια γιορτή και γιορτάσαμε την 10.000ή μου», είπε. «Ήρθαν περίπου 400-500 γυναίκες με τις οποίες είχα σχέση, με στήριξαν - ήταν σαν μια τεράστια παρέλαση».

Μιλώντας στο podcast Funky Friday του Καμ Νιούτον πρόσθεσε: «Τώρα είμαι περίπου στις 12.500, αλλά ήθελα να φτάσω τις 11. Ήμουν σίγουρος για τις 10. Δεν ήθελα να είμαι στις 9.000 -ήθελα να ξεπεράσω τις 11. Μετά… πήγαμε στις 10. Ήθελα απλώς να είμαι σίγουρος ότι τις ξεπέρασα».

Ο παρουσιαστής τον πίεσε να εξηγήσει πώς είναι αυτό πρακτικά δυνατό, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε πάνω από 1,5 διαφορετική γυναίκα την ημέρα για 30 χρόνια.

«Ναι, αλλά τα μαθηματικά είναι διαφορετικά», απάντησε ο Ray J. «Γιατί όταν είμαστε σε περιοδεία, μιλάμε για πέντε έως δέκα την ημέρα».

Ο Νιούτον έμεινε άφωνος από τους ισχυρισμούς του, ενώ ο ράπερ συνέχισε λέγοντας ότι γνωρίζει γυναίκες που έχουν έως και 45.000 ερωτικούς συντρόφους τον χρόνο.

Παρά τα όσα είπε, ο Ray J δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να φτάσει σε τέτοια επίπεδα, καθώς σχεδιάζει να σταματήσει όταν φτάσει τις 13.500.

«Μπορώ μόνο με άλλες χίλιες ακόμη», είπε. «Δεν αντέχω παραπάνω».

Ο 45χρονος είχε κάνει παρόμοιες δηλώσεις και τον περασμένο Νοέμβριο σε άλλο podcast, όπου επίσης καυχήθηκε για το πάρτι που έκανε όταν έφτασε τις 10.000 ερωτικές επαφές.

«Αυτό είναι το τρελό», είπε. «Μόλις έκανα μια μεγάλη γιορτή -έπεφταν κομφετί στο Booby Trap. Γιόρταζα τα 10.000 “κεφάλια”».