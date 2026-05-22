Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτσε σήμερα (22/05) στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Εuroleague που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens με τζάμπολ στις 18:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Στον δεύτερο ημιτελικό, η Ρεάλ Μαδρίτης θα παίξει με τη Βαλένθια στις 21:00.
Οι «ερυθρόλευκοι», με το φετινό Final Four, φτάνουν τις 15 συμμετοχές με τρεις κατακτήσεις. Το 1997 στη Ρώμη απέναντι στη Μπαρτσελόνα, το 2012 στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και το 2013 στο Λονδίνο κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Τα τελευταία χρόνια, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετρά 4 σερί συμμετοχές σε Final Four από το 2022 (Βελιγράδι, Κάουνας, Βερολίνο, Άμπου Ντάμπι), χωρίς όμως να έχει σηκώσει το πολυπόθητο τρόπαιο.
Απέναντί του απόψε, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους που ψάχνει το repeat.
Το πρόγραμμα του Final Four
Παρασκευή 22 Μαΐου
- 18:00 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
- 21:00 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης
Κυριακή 24 Μαΐου
- 18:00 adidas NextGen EuroLeague Final
- 21:00 Τελικός
