Ολυμπιακός: Φουλ για την ανανέωση του Ελ Καμπί

Πολύ κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακού είναι ο Αγιούμπ Ελ Καμπί καθώς ο ατζέντης του βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί το deal.

Αγιούμπ Ελ Καμπί
Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Μετά από αναμονή εβδομάδων από την επιστροφή του από το Copa Africa, όλα είναι έτοιμα για να ανανεώσει με τον Ολυμπιακό ο Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Το συμβόλαιο του Μαροκινού φορ εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι και οι δύο πλευρές είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για να παραμείνει στο... λιμάνι.

