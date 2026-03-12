Ολυμπιακός: Φουλ για την ανανέωση του Ελ Καμπί

Μετά από αναμονή εβδομάδων από την επιστροφή του από το Copa Africa, όλα είναι έτοιμα για να ανανεώσει με τον Ολυμπιακό ο Αγιούμπ Ελ Καμπί.
Το συμβόλαιο του Μαροκινού φορ εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι και οι δύο πλευρές είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για να παραμείνει στο... λιμάνι.
