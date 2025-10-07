Ολυμπιακός, Φουρνιέ: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι BC και Παναθηναϊκό

Προβληματισμός στις τάξεις του Ολυμπιακού καθώς προέκυψε πρόβλημα τραυματισμού για τον Εβάν Φουρνιέ που καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του στα ματς με Ντουμπάι BC και με τον Παναθηναϊκό.

Όπως αναφέρει το gazzetta.gr, ο Γάλλος γκαρντ έχει ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, κάτι που καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του στα δύο επόμενα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν να υποδεχθούν την Ντουμπάι BC για την 3η αγωνιστική της Euroleague (10/10, 21:15) ενώ δύο ημέρες αργότερα θα φιλοξενήσουν τον «αιώνιο» αντίπαλο για την 2η αγωνιστική (12/10, 19:00) της Stoiximan GBL.

