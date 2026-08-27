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Ολυμπιακός - Φρέντρουπ: «Ναι» της Τζένοα στους Πειραιώτες, απαντάει ο παίκτης

Ο Μόρτεν Φρέντρουπ παραμένει σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό και προκύπτουν - από την Ιταλία - θετικές εξελίξεις για την υπόθεσή του.

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Morten Fredrup
Morten Fredrup | EPA/Stringer/ ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Στα 25 του χρόνια ο χαφ Μόρτεν Φρέντρουπ - για τον οποίο είχατε ήδη διαβάσει τα δεδομένα από τον Κώστα Νικολακόπουλο - ανήκει στη Τζένοα. Ο διεθνής Δανός που είναι εξαροοκτάρι είχε συνδεθεί εδώ και μέρες με τον Ολυμπιακό. Όπως ήταν ήδη καταγεγραμμένο η Τζένοα ζητούσε 10 εκατ. ευρώ για τον παίκτη της. Επίσης και η Μπέτις - ήθελε - και θέλει τον Δανό μέσο και συζητά με τον σύλλογό του από τον περασμένο Ιούνιο.

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