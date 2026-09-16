Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε (16/09) την Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της league phase του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1.

Ο Ιμανόλ Αγκουαθίλ θα έχει αρκετές απουσίες για την πρεμιέρα των «ερυθρολεύκων» στην πρεμιέρα της League Phase της διοργάνωσης.

Ο νέος τεχνικός των Πειραιωτών, δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Φορτούνη, τον τραυματία Γκουστάβο Σα, τον Ελ Καμπί ενώ στο ματς με τον ΟΦΗ τραυματίστηκε ο Τσικίνιο και χτύπησε και ο Λορέντσο Πιρόλα.

Ο Ολυμπιακός ψάχνει τη νίκη καθώς προέρχεται από αποτυχημένα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα (1-1 με Βόλο και 0-1 από ΟΦΗ) και μία επιτυχία σε βάρος της Γιαγκελόνια, θα επαναφέρει την καλή ψυχολογία στο λιμάνι.