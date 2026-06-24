Ολυμπιακός: Γουόκαπ και ομάδα συζητούν για αναπροσαρμογή στο υπάρχον συμβόλαιο

Αν μιλάμε για έναν παίκτη που είναι ο απόλυτος στρατιώτης του Ολυμπιακού, το μυαλό θα πάει αμέσως στον Τόμας Γουόκαπ.

Ο διεθνής γκαρντ της Εθνικής Ελλάδας είναι στον Πειραιά από το 2021 και με το πέρας του συμβολαίου του, θα έχει κλείσει 6 χρόνια στον Ολυμπιακό. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως θα μείνει απαραίτητα σε αυτά.

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