Ολυμπιακός: Το Guard or not to Guard (;)

O Δημήτρης Κατσιώνης (Hoopfellas) στέκεται στο δίλημμα που έχει τοποθετήσει στον Ολυμπιακό και θα πλανάται επάνω από το ΣΕΦ όλη τη σεζόν.

Γιώργος Μπαρτζώκας
Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Αυτή είναι η ερώτηση στο φετινό Ολυμπιακό. Ένα δίλλημα που έχει τοποθετήσει τον οργανισμό σε βαθιά ενδοσκόπηση και υπαρξιακούς συλλογισμούς, γεννώντας μια ροπή για επαναξιολόγηση προσώπων και καταστάσεων.

Και όλα αυτά υπό το περιτύλιγμα της ψύχραιμης (not) ελληνικής οπαδικής προσέγγισης και της μπασκετικής παγκοσμιοποίησης, η οποία ψιθυρίζει στο αυτί του ευρωπαϊκού μπασκετ την αγωνιστική μετάβαση από τη συμφωνική κλασική μουσική στο σκληρό ροκ.

