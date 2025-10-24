Ολυμπιακός: Το Guard or not to Guard (;)

Αυτή είναι η ερώτηση στο φετινό Ολυμπιακό. Ένα δίλλημα που έχει τοποθετήσει τον οργανισμό σε βαθιά ενδοσκόπηση και υπαρξιακούς συλλογισμούς, γεννώντας μια ροπή για επαναξιολόγηση προσώπων και καταστάσεων.
Και όλα αυτά υπό το περιτύλιγμα της ψύχραιμης (not) ελληνικής οπαδικής προσέγγισης και της μπασκετικής παγκοσμιοποίησης, η οποία ψιθυρίζει στο αυτί του ευρωπαϊκού μπασκετ την αγωνιστική μετάβαση από τη συμφωνική κλασική μουσική στο σκληρό ροκ.
