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Ολυμπιακός: Το «χρυσό» deal που υπογράφει με τη NIKE

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μία εμπορική συμφωνία ιστορικής σημασίας, καθώς δίνει τα χέρια με τη Nike για τα επόμενα έξι χρόνια.

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Ολυμπιακός | Eurokinissi
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Ο Ολυμπιακός μπαίνει και τυπικά από σήμερα στην εποχή μία εκ των εμπορικότερων κινήσεών του, καθώς από την 1η Ιουλίου τίθεται σε ισχύ το deal με τη Nike, η οποία αναλαμβάνει να ντύνει την ομάδα από τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι «ερυθρόλευκοι» αφήνουν πίσω τους τη συνεργασία των τελευταίων έξι ετών με την προηγούμενη εταιρεία ένδυσης, GSA, κάτι το οποίο αναμένεται να ανακοινώσουν ακόμα και αύριο και ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο με τον αμερικανικό κολοσσό.

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