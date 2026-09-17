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Ολυμπιακός: Η άφιξη στο Άμπου Ντάμπι και η ιδιαίτερη υποδοχή

O Ολυμπιακός έφτασε στο Άμπου Ντάμπι, έκει όπου θα παλέψει για να κατακτήσει το Super Cup της Εuroleague.

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Ολυμπιακός | X/EuroLeague
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Σε ρυθμούς Super Cup της Euroleague έφτασε ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες έφτασαν στο Άμπου Ντάμπι, εκεί όπου θα διεκδικήσουν το τρόπαιο σε μια διοργάνωση που γίνεται για πρώτη φορά.
 

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