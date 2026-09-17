«Κοινωνία άνω κάτω»: Το παρασκήνιο με τα 5 «όχι» και η συμπαρουσιάστρια του Μπογδάνου που έκλεισε την τελευταία στιγμή

Πρώτος καλεσμένος στο «Κοινωνία άνω κάτω» θα είναι ο μουσικοσυνθέτης Νίκος Καρβέλας και η εκπομπή έχει μπει πλέον στην τελική ευθεία. Μετά την αποχώρηση της Κατερίνας Παπακωστοπούλου από τη συμπαρουσίαση της εκπομπής στο OPEN πολλά ονόματα έπεσαν στο τραπέζι: Αρχικά υπήρχε η σκέψη για άντρα συμπαρουσιαστή η οποία όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα απορρίφθηκε. Επιλέχθηκε να υπάρχει και φέτος άνδρας-γυναίκα στην παρουσίαση.

Οι προτάσεις και τα 5 «όχι»

Συζητήσεις έγιναν με την Αφροδίτη Γραμμέλη σε αρχικό στάδιο ενώ στη συνέχεια έπεσαν και άλλα ονόματα στο τραπέζι όπως αυτά της Ελίνας Παπίλα και της Δάφνης Καραβοκύρη που την περσινή σεζόν ήταν στο δυναμικό του Open. Κάποια στιγμή το απόλυτο φαβορί ήταν η γνωστή ψυχολόγος Νάταλι Βέλτση. Όμως δεν της το επέτρεπαν τα οικογενειακά της καθήκοντα καθώς έγινε πρόσφατα μητέρα.

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Στη συνέχεια ακούστηκε και το όνομα της Μαίρης Αργυριάδου η οποία δεν προχώρησε τελικά σε συνεργασία με τον Γιώργο Λιάγκα. Τελικά επιλέχθηκε για την συμπαρουσίαση της εκπομπής η Εύη Φραγκάκη το όνομα της οποίας είχε ακουστεί και στο παρελθόν για συνεργασία με το Open η οποία ωστόσο τελικά δεν υλοποιήθηκε.