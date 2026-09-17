Θάνατος Μαζωνάκη: Χωριστά και απομονωμένοι οι δύο γιατροί στον Κορυδαλλό - Η στιγμή της μεταγωγής τους

Σε κατάλληλο χώρο των φυλακών Κορυδαλλού, που θα διασφαλίζει την ασφάλεια και ομαλή λειτουργία τους αλλά και την ακεραιότητα των ίδιων θα κρατούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, η γυναίκα θα είναι μόνη της σε κελί στη γυναικεία πτέρυγα του Σωφρονιστικού Καταστήματος του Κορυδαλλού και ο άνδρας σε αντίστοιχο χώρο στις αντρικές φυλακές.

Ο χώρος αυτός είναι απομακρυσμένος και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατούμενοι.

Θάνατος Μαζωνάκη - Σε απεργία πείνας ο γιατρός

Παράλληλα, πληροφορίες θέλουν ο σύζυγος της γιατρού και συνάδελφός της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο ίδιο σωφρονιστικό κατάστημα, διατηρεί τη γραμμή της απεργίας πείνας, σε διαμαρτυρία για τη μεταχείριση που δέχτηκε, και έχει αρνηθεί έκτοτε την πρόσληψη τροφής.

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Όπως φαίνεται, η απεργία πείνας μπορεί να είναι μία προσπάθεια του γιατρού να αποφύγει το κελί της φυλακής, καθώς βάσει πρωτοκόλλου, εάν κρατήσει η απεργία πείνας του, θα πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Tο σκεπτικό της προφυλάκισης των δύο γιατρών

Η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση υπήρξε καταπελτική, καθώς βασίστηκε σε συγκεκριμένες πράξεις και παραλείψεις που οδήγησαν στην απώλεια της ζωής του καλλιτέχνη.

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Οι δύο γιατροί προέβησαν σε σοβαρές επεμβάσεις σε χώρο που στερούνταν νόμιμης άδειας και κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ενώ παράλληλα παρέλειψαν να υποβάλουν τον ασθενή στον αναγκαίο προεγχειρητικό ιατρικό έλεγχο.

Ενεργώντας με πλήρη συνείδηση των κινδύνων, επέλεξαν να συνεχίσουν την επέμβαση αγνοώντας τα επαναλαμβανόμενα αλάρμ του μηχανήματος που προειδοποιούσαν για ραγδαία επιδείνωση, με τη γιατρό να υποστηρίζει εκ των υστέρων πως αφορούσαν απλές ρήξεις αγγείων και ότι η ανακοπή συνέβη αργότερα.

Επιπλέον, το ζεύγος καθυστέρησε αναιτιολόγητα να καλέσει το ΕΚΑΒ, παρότι στερούνταν των μέσων για την παροχή επείγουσας φροντίδας,

ενώ με μεταγενέστερες ενέργειες επιχείρησε τη συγκάλυψη των γεγονότων και την παρακώλυση της αστυνομικής έρευνας.

Στο ένταλμα τονίζεται ότι προκύπτει σαφής κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων και κανένας περιοριστικός όρος δεν κρίνεται επαρκής, καθιστώντας την προφυλάκιση το μοναδικό αναγκαίο δικονομικό μέτρο.