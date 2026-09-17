Ξέσπασε η Χριστίνα Παππά: «Κατεβάστε ό,τι έχετε γράψει – Δεν έγινε ποτέ τίποτα στο ιατρείο του Κολωνακίου»

Ξέσπασε η Χριστίνα Παππά χθες (16/9) το βράδυ μέσα από βίντεο που ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram για τις ανακρίβειες που γράφονται για εκείνη σχετικά με τον έναν από τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Νωρίτερα μέσα στη μέρα η Χριστίνα Παππά είχε αναφέρει μέσα από βίντεο στο TikTok ότι πριν πολλά χρόνια είχε πάει και εκείνη στο ιατρείο στο Κολωνάκι δύο φορές, ενώ στο ίδιο βίντεο είχε περιγράψει τη στιγμή που είχε κινδυνέψει η ζωή της όταν είχε πάει σε κλινική για να της αφαιρεθεί το κριθαράκι στο μάτι.

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Κάποια δημοσιεύματα ανέφεραν πως η γνωστή ηθοποιός ήταν στο ιατρείο στην Καρνεάδου όταν κινδύνεψε η ζωή της, κάτι που έκανε τη Χριστίνα Παππά να ξεσπάσει και να ζητήσει να κατέβουν όσες δημοσιεύσεις διαστρεβλώνουν τα γεγονότα.

«Διηγήθηκα ότι είχα περάσει και εγώ από το συγκεκριμένο ιατρείο για παθολογικούς λόγους και μόνο δύο φορές. Ούτε ξαναπήγα, ούτε τους ξαναείδα, ούτε με ξαναείδαν.

Ανέφερα λοιπόν ένα περιστατικό υγείας που πέρασα σε σχέση με το κριθαράκι που είχα βγάλει στο μάτι μου με τον οφθαλμίατρό μου και για καλή μου τύχη είπα ότι πήγα σε κλινική. Εκεί λοιπόν με επαναφέρανε με απινιδωτή. Δεν έγινε ποτέ τίποτα στο ιατρείο του Κολωνακίου. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα», είπε αρχικά η Χριστίνα Παππά.

«Είπα απλά ότι επισκέφθηκα και εγώ, όπως πάρα πολύς κόσμος αξιόλογος, διότι η αλήθεια είναι ότι είχαν ένα πλούσιο πελατολόγιο. Και γιατί να φοβηθούμε, στο κάτω κάτω της γραφής, να το πούμε; Τι κάναμε; Σε έναν γιατρό παθολόγο πηγαίναμε.

Τώρα τη σύζυγό του ούτε ξέρω τι έκανε, ούτε τη γνώρισα ποτέ, ούτε με ενδιαφέρει να μάθω, ούτε είμαι τέτοιος άνθρωπος και πιστεύω σε τέτοιες θεραπείες», ανέφερε στη συνέχεια η ίδια.

«Ξεκαθαρίζω την κατάσταση. Κατεβάστε ό,τι έχετε γράψει για μένα, ότι εγώ έπαθα αυτό που έπαθα στο μάτι μου στο συγκεκριμένο ιατρείο, διότι δεν το έπαθα εκεί και δεν μου αρέσει να γράφετε ψέματα για μένα».

«Το ανέφερα για να προσέχουμε πού πάμε, πού εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας. Προσέξτε πάρα πολύ καλά και το λέω και το ανέφερα με πολλή αγάπη προς εσάς. Τώρα όποιος θέλει να καταλάβει, κατάλαβε. Όποιον δεν ενδιαφέρει και θέλει να γράψει τα πικρόχολα σχόλιά του, μου είναι αδιάφορο», τόνισε στο τέλος η Χριστίνα Παππά.