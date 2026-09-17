Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Τρεις νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες - Πώς έγινε το δυστύχημα

Τρεις νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο απολογισμός του σοβαρού τροχαίου που έλαβε χώρα σήμερα, Πέμπτη (17/09), τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, το τροχαίο έγινε λίγο πριν από τις 02:00, στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυψούς, στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν ένα ΙΧ στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα, εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μάντρα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι πέντε επιβαίνοντες, που μεταφέρθηκαν στο «Ασκληπιείο» Βούλας, αλλά οι τρεις εξ αυτών άφησαν την τελευταία τους πνοή.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όσο ήταν ακόμα ζωντανοί και εξέπνευσαν εκεί ή ανασύρθηκαν νεκροί από το όχημα.

Στο σημείο του τροχαίου στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική, στην οποία συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα.

Παρακάτω, πλάνα από το Orange Press Agency με την εικόνα καταστροφής στο σημείο μετά τη σύγκρουση του οχήματος στη μάντρα: