Ολυμπιακός: Η ανάρτηση του μάνατζερ του Αντρέ Λουίζ «φωτογραφίζει» την εξέλιξη της μεταγραφής

Σε happy end οδεύει η μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ από τη Ρίο Άβε στον Ολυμπιακό. Όπως ενημερωθήκατε από το Gazzetta, ο 23χρονος εξτρέμ ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία και ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή «φούντωσε» ακόμα περισσότερο τις συγκεκριμένες πληροφορίες.
Συγκεκριμένα, ένας εκ των ατζέντηδων που εκπροσωπούν τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή ανέβασε story στα social media όπου τον δείχνει στο αεροδρόμιο, με τον ίδιο να γράφει «Φύγαμε για Ελλάδα» και να ταξιδεύει μαζί με τους συνεργάτες του.
