Ολυμπιακός: Η ομοσπονδία της Γαλλίας... έστειλε τον Ντιλικινά στην ομάδα του Πειραιά

Το τελευταίο διάστημα, ο Ολυμπιακός ασχολείται με την περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν... λοκάρει στον παίκτη με σκοπό να γεμίσει τις θέσεις των γκαρντ.
Διάφορες φήμες κυκλοφορούν με το αν η ομάδα του Πειραιά τα έχει βρει με την Παρτίζαν Βελιγραδίου για την απόκτησή του, ωστόσο την ώρα όπου επικρατεί ένας... χαμός για την περίπτωση αυτής της μεταγραφής, η γαλλική ομοσπονδία μέσα από δημοσίευσή της στον λογαριασμό που αφορά τις εθνικές ομάδες της Γαλλίας, αναφέρει πως ο παίκτης αναμένεται να βρεθεί με τον Εβάν Φουρνιέ και τον Μουσταφά Φαλ στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού!
