Μενού

Ολυμπιακός: Η ομοσπονδία της Γαλλίας... έστειλε τον Ντιλικινά στην ομάδα του Πειραιά

Μέσα από δημοσίευση στο Twitter, η ομοσπονδία της Γαλλίας ανέφερε ότι ο Φρανκ Ντιλικινά πάει στον Ολυμπιακό!

Reader symbol
Newsroom
Frank Ntilikina
O Frank Ntilikina | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Το τελευταίο διάστημα, ο Ολυμπιακός ασχολείται με την περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν... λοκάρει στον παίκτη με σκοπό να γεμίσει τις θέσεις των γκαρντ.

Διάφορες φήμες κυκλοφορούν με το αν η ομάδα του Πειραιά τα έχει βρει με την Παρτίζαν Βελιγραδίου για την απόκτησή του, ωστόσο την ώρα όπου επικρατεί ένας... χαμός για την περίπτωση αυτής της μεταγραφής, η γαλλική ομοσπονδία μέσα από δημοσίευσή της στον λογαριασμό που αφορά τις εθνικές ομάδες της Γαλλίας, αναφέρει πως ο παίκτης αναμένεται να βρεθεί με τον Εβάν Φουρνιέ και τον Μουσταφά Φαλ στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού!

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ