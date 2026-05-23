Ολυμπιακός: Η παρακάμερα του ημιτελικού του Final Four

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, κοινοποίησε την παρακάμερα της αναμέτρησης με την Φενέρ, στο πλαίσιο του ημιτελικού του Final Four στο T-Center.

Στο εντυπωσιακό βίντεο διάρκειας 7 και κάτι λεπτών, βλέπουμε από την αγκαλιά του Γιώργου Πρίντεζη με έναν οπαδό, μέχρι και την ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ η εκπληκτική ατμόσφαιρα από 14.000 φίλους του Ολυμπιακού δεν λείπει από κανένα σημείο.

