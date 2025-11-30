Ολυμπιακός: Η πρωταθλήτρια Βίκινγκ τού υπόσχεται Champions League

Η Βίκινγκ την τελευταία αγωνιστική έκανε το καθήκον της στη Νορβηγία, διέλυσε με 5-1 τη Βαλερένγκα και κατέκτησε το πρωτάθλημα μετά από 34 ολόκληρα χρόνια, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Μπόντο Γκλιμτ που πάλεψε μέχρι τέλους για την ανατροπή.
Μια εξέλιξη που χαροποιεί ιδιαίτερα τον Ολυμπιακό, ο οποίος βρίσκεται πλέον ένα (μεγάλο) βήμα πιο κοντά στην παρουσία του στη League Phase του Champions League της επόμενης περιόδου!
