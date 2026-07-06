Ολυμπιακός: Η πρώτη αντίδραση στο ενδιαφέρον της Ντουμπάι για Γουόκαπ

Ο Ολυμπιακός έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αναφορικά με την υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ.

Συγκεκριμένα, η πλευρά της ΚΑΕ Ολυμπιακός ξεκαθαρίζει προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν έχει μπει και δεν πρόκειται να μπει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων για τον παίκτη με κάποια άλλη ομάδα, βάζοντας έτσι τέλος στα σενάρια που τον συνέδεαν με την Ντουμπάι.

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