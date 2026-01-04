Ολυμπιακός: Η Τράμπζονσπορ ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για τον Μπρούνο

Αν και ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι βρίσκεται στο Copa Africa, φαίνεται πως στο μεταγραφικό σκέλος τα πράγματα προχωρούν κανονικά καθώς ο 26χρονος ακραίος μπακ έχει μπει για τα καλά στο... μάτι της Τράμπζονσπορ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr