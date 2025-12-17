Μενού

Ολυμπιακός - Ηρακλής: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ηρακλή σήμερα (17/12) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το Κύπελλο Ελλάδος. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός
Φάση από το ματς Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Ολυμπιακός απέναντι στον Ηρακλή σήμερα (17/12) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδος με σέντρα στις 18:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 2.

Οι «ερυθρόλευκο» την τελευταία αγωνιστική νίκησαν στη Σύρο την τοπική ομάδα με 5-2 και βρίσκονται στην 4η θέση με 9 βαθμούς σε τρία ματς.

Ο «Γηραιός» αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με τον Παναιτωλικό και με 4 βαθμούς σε τρία ματς, βρίσκεται στην 13η θέση. Αν ο Ηρακλής πάρει ισοπαλία, θα περάσει εκείνος αντί του Παναιτωλικού με τη λογική ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει τουλάχιστον ένα βαθμό στο δικό του ματς με τη Μαρκό.

Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, προκρίνεται ο Παναιτωλικός.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

  • Καβάλα – Παναθηναϊκός, 17/12/2025, 16:00, Δημοτικό Στάδιο Καβάλας “Ανθή Καραγιάννη”, τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote tv.
  • Ολυμπιακός – Ηρακλής, 17/12/2025, 18:00, “Γεώργιος Καραϊσκάκης”, τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote tv.
  • ΠΑΟΚ – Μαρκό, 17/12/2025, 20:00, Γήπεδο Τούμπας, τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote tv

