Ολυμπιακός - Καρδίτσα LIVE: Για την 6η αγωνιστική στο μπάσκετ

Συνέχεια στο αήττητο σερί του θέλει να δώσει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στο ΣΕΦ την Καρδίτσα για την 6η αγωνιστική της Stoixman GBL. Η αναμέτρηση Ολυμπιακός - Καρδίτσα κάνει τζάμπολ στις 13:00 με μετάδοση από το ERTSPORTS 1. Δείτε την εξέλιξη και από το Live Blog του Gazzetta.

Ολυμπιακός - Καρδίτσα Live streaming

Ολυμπιακός - Καρδίτσα Live

Ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική, αήττητη ομάδα του Πρωταθλήματος στο οποίο μπήκε έχοντας κάνει το 5/5. Τρεις από αυτές τις νίκες, τις σημείωσε ως γηπεδούχος επεκτείνοντας το σχετικό σερί του στα 14 παιχνίδια μετά από τις 27 Οκτωβρίου 2024, όταν ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό με 71-78. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν την καλύτερη επίθεση της Stoiximan GBL (93), εκτελώντας με το υψηλότερο ποσοστό στα δίποντα (65,97%) και έχοντας τον μεγαλύτερο μέσο όρο ασίστ (23).

Η Καρδίτσα δεν έχει κάνει ακόμη κάποιο σερί καθώς παρουσίασε ένα μοτίβο «μία και μία» αφού μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί του Άρη ηττήθηκε από την ΑΕΚ, στη συνέχεια επιβλήθηκε του Κολοσσού και ηττήθηκε από τον Προμηθέα. Οι ήττες της θεσσαλικής ομάδας έγιναν εκτός έδρας για να φτάσει τα πέντε διαδοχικά, χαμένα παιχνίδια μακριά από το γήπεδο της αφού το τελευταίο διπλό της ήταν εκείνο στις 3 Μαρτίου επί του Λαυρίου (82-89).