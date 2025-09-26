Ο Ολυμπιακός ήταν ιδιαίτερα «πειστικός» με την εμφάνισή του απέναντι στην Καρδίτσα για τον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup, και με σκορ 89 - 56 πήρε τη νίκη και συνεπώς την πρόκριση για τον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν... ζεστοί στην επίθεση από νωρίς και μόλις «κλείδωσαν» την Καρδίτσα σε απολογισμό πέντε πόντων στο δεύτερο δεκάλεπτο, απλοποίησαν τη δουλειά.

Ο Ολυμπιακός μπήκε από νωρίς για να... τελειώσει τη δουλειά. Ο Ντόρσεϊ ξεκίνησε «ζεστός» με δύο τρίποντα. Οι γκαρντ των Πειραιωτών τροφοδότησαν τον Μιλουτίνοφ και οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 14-7 (4'). Η απουσία του Γουόκαπ αποδιοργάνωσε για λίγο τον Ολυμπιακό, αλλά τα σουτ του Ντόρσεϊ έδωσαν αέρα οκτώ πόντων (28-20, 10').

Ο Μπαρτζώκας δοκίμασε σχήματα και με τον Γουόρντ στο "2" και αυτή η αμυντική πεντάδα έτρεξε ένα επιμέρους 10-2 και έτσι η διαφορά άνοιξε στο 38-22 (15'). Σκυτάλη πήρε ο Χολ, που κάρφωνε τη μία μπάλα μετά την άλλη στο καλάθι της Καρδίτσας και έτσι το ημίχρονο έκλεισε στο 47-25.

Το μοτίβο δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο μέρος. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο συνέχισε το μπλοκ πάρτι, ο Φουρνιέ πήρε ρόλο δημιουργού και ο Ολυμπιακός διατηρήθηκε πάνω από τους 20. Φυσικά τα λεπτά που απέμεναν ήταν διαδικαστικά, με τον Μπαρτζώκα να μη θέλει να δει κανέναν παίκτη του να κουράζεται και έτσι να διευρύνει το rotation. Καταλήγοντας στην άνετη επικράτηση και την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου.