Ολυμπιακός - Καρδίτσα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ολυμπιακός εναντίον Καρδίτσας απόψε (26/09) για το Super Cup της Ρόδου. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ολυμπιακός
Φάση από φιλικό αγώνα του Ολυμπιακού | Eurokinissi/ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καρδίτσα στη Ρόδο απόψε (26/09) στον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup με τζάμπολ στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2

Σε περίπτωση νίκης θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Σαββάτου (27/9, 20:00), τον νικητή του πρώτου ημιτελικού ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Προμηθέα Πατρών.

Στο νησί της Ρόδου ακολούθησε την αποστολή των «ερυθρολεύκων» και ο Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού και δεν πρόκειται να αγωνιστεί ωστόσο θα είναι κοντά στην ομάδα.

Έτσι ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του μόνο τους Τόμας Γουόκαπ και Σέιμπεν Λι για τη θέση του πλέι μέικερ.

 

