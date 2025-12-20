Ολυμπιακός - Κηφισιά: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Κηφισιά σήμερα (20/12) στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Superleague με σέντρα στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.

Οι «ερυθρόλευκοι» που βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με 35 βαθμούς θέλουν τους τρεις βαθμούς για να παραμείνουν πρώτοι και να προετοιμαστούν για την δύσκολη συνέχεια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή κόντρα στην ομάδα των Βορείων Προαστίων, από την οποία έμειναν εκτός οι Ντανιέλ Ποντένσε, Ρεμί Καμπελά, καθώς και οι Αγιούμπ Ελ Καμπί και Μπρούνο που έχουν υποχρεώσεις με τις πατρίδες τους για το Κόπα Άφρικα. Εντός αυτής αντίθετα βρίσκεται ο Ρούμπεν Βέζο και ο Τζουλιάν Μπιανκόν.

Αναλυτικά η αποστολή:

Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο τελευταίο παιχνίδι του Ανδρέα Τεττέη με τη φανέλα τηςομάδας των Βορείων Προαστίων.

Ο Αργεντινός τεχνικός έχει να διαχειριστεί πολλές και σημαντικές απουσίες, καθώς έχει τρεις τιμωρημένους και ισάριθμους τραυματίες. Ο Λαζάρ Αμανί συμπλήρωσε κάρτες κόντρα στον Αστέρα AKTOR και θα εκτίσει την ποινή του στο ματς με στους Πειραιώτες, στο οποίο είχαν δηλωθεί οι βασικοί ακραίοι μπακ, Νταβίντ Σιμόν και Γιασέρ Λαρουσί.

Η βαθμολογία (14η αγωνιστική)

Ολυμπιακός 35 ΑΕΚ 34 ΠΑΟΚ 32 Λεβαδειακός 25 Βόλος 22 Παναθηναϊκός 22 Αρης 17 Κηφισιά 17 Παναιτωλικός 15 Αστέρας AKTOR 13 ΟΦΗ 12 Ατρόμητος 12 ΑΕΛ Novibet 8 Πανσερραϊκός 5

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

H 15η αγωνιστική

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Αρης (4μμ)

Βόλος – Παναιτωλικός (6μμ)

Ολυμπιακός – Κηφισιά (8.30μμ)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

ΑΕΛ Νοvibet – Ατρόμητος (5.30μμ)

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

ΑΕΚ – ΟΦΗ (9μμ)

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός (6μμ)