Ολυμπιακός, Κίναν Έβανς: Πρόβλημα με τον Αμερικανό, πόσο θα απουσιάσει

Ο Κίναν Έβανς θα μείνει εκτός για κάποιες μέρες από τον Ολυμπιακό.

Ο Κίναν Έβανς μπήκε δυναμικά στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, όμως μια ατυχία θα τον κρατήσει εκτός για το επόμενο διάστημα. Όπως έγινε γνωστό, υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα και αναμένεται να μείνει εκτός προπονήσεων

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν θα ακολουθήσει αύριο (18/09) την αποστολή στην Κρήτη, ενώ αναμένεται να είναι εκτός και στην πρεμιέρα της Euroleague.

