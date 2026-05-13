Ολυμπιακός - Κολοσσός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Αρχίζει σήμερα, από το ΣΕΦ η προημιτελική σειρά στα πλέι οφ, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Κολοσσό που θα κριθεί στις δύο νίκες και ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ΑΕΚ - Άρης. Η αναμέτρηση Ολυμπιακός - Κολοσσός κάνει τζάμπολ στις 17:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Οι «ερυθρόλευκοι» έγιναν η ομάδα με τα περισσότερα αήττητα στην πρώτη φάση του επαγγελματικού Πρωταθλήματος αφού το κατάφεραν για τρίτη φορά μετά τις σεζόν 2010-11 και 2022-23, έναντι δύο του Παναθηναϊκού. Στις δύο προηγούμενες φορές που δεν ηττήθηκε στην κανονική περίοδο κατέκτησε τον τίτλο, κάνοντας δύο ήττες στα playoffs του 2011 και μία σε εκείνα του 2023.

Ο Κολοσσός πρόλαβε τα playoffs μέσα από την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου και θα βρεθεί στην post season για 13η φορά στις 19 σεζόν του στην κατηγορία. Είναι μάλιστα κάτι που κατάφερε για 5η φορά στις έξι τελευταίες σεζόν. Οι «θαλασσί» είχαν το ίδιο ρεκόρ εντός και εκτός έδρας (4-8) έχοντας τον χειρότερο, εντός έδρας απολογισμό τους στην τελευταία επταετία (είχαν 2-11 στη σεζόν 2018-19) αλλά εκτός έδρας μέτρησαν συνολικά όσες νίκες είχαν στην προηγούμενη τριετία.