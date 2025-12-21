Ολυμπιακός: Κόουτς πάρ’ το αλλιώς…

Ο Ολυμπιακός στραβοπάτησε στο τελευταίο του ματς μέσα στη σεζόν φέρνοντας στο Καραϊσκάκη ισοπαλία με την Κηφισιά. Για πολλούς ήταν έκπληξη. Όχι πάντως για μένα. Εδώ και καιρό προειδοποιώ ότι πολλά στον Ολυμπιακό δεν γίνονται σωστά. Ο,τι θα πληρωνόταν ήταν βέβαιο.

Για ένα ολόκληρο ημίχρονο η Κηφισιά έβαλε στο φως όλα τις αδυναμίες του εφετινού Ολυμπιακού, εκμεταλλευόμενη και ένα (ακόμα) παράδοξο σχήμα που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διάλεξε στο ξεκίνημα του ματς. Απόντος των Ελ Καμπί - Ποντένσε και με τον Ζέλσον στον πάγκο, πιστεύοντας στο αξίωμά του με βάση το οποίο παίζουν πάντα αυτοί που θεωρούνται βασικοί (χωρίς απαραίτητα να παίζουν στις θέσεις τους) ο Βάσκος χρησιμοποίησε τον Τσικίνιο σαν δεξί εξτρέμ για να παίξει στην επίθεση με το βαρύ (κι ασήκωτο από τα χαφ της ομάδας) δίδυμο Ταρέμι – Γιάρεμτσουκ. Η Κηφισιά πίεσε τους Μουζακίτη – Εσε έχοντας παραπάνω παίκτες στην μεσαία γραμμή (στην οποία ο Πόμπο έκανε πάρτι), άπλωσε το παιγνίδι στο πλάι γιατί είχε χώρους και όχι μόνο ισοφάρισε αμέσως με τον Παντελίδη (ένα ακόμα που εκθέτει τις αδυναμίες του Ορτέγκα) αλλά δεν κινδύνεψε και σχεδόν ποτέ αφού η μπάλα στην περιοχή της έφτανε δύσκολα: αν ο Πέτκοφ ήταν ελάχιστα πιο προσεχτικός θα είχε αποφύγει και το πέναλτι που έκανε στον Ταρέμι και με το οποίο ο Ιρανός άνοιξε το σκορ στο 19΄ δίνοντας στον Ολυμπιακό ένα αβαντάζ που κράτησε μόλις 3 λεπτά.

