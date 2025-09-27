Ολυμπιακός - Λεβαδειακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Λεβαδειακό σήμερα (27/09) για την 5η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 18:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αντιμετωπίζει τον εντυπωσιακό φετινό Λεβαδειακό, με τον προπονητή των «ερυθρολεύκων» να έχει προανναγγείλει αλλαγές στην ενδεκάδα καθώς ακολουθεί το ματς του Champions League με την Άρσεναλ.

Ο Ισπανός τεχνικός είδε τους Ροντινέι και Ζέλσον Μαρτίνς να τίθενται στην διάθεσή του μετά τις ενοχλήσεις που αντιμετώπισαν, όμως δεν υπολογίζει στους τραυματίες Γιάρεμτσουκ, Μπρούνο και Σιπιόνι.

Οι Βοιωτοί του Νίκου Παπαδόπουλου, προέρχονται από το 2 στα 2 στο Κύπελλο Ελλάδος ενώ στο πρωτάθλημα βρίσκονται στην 5η θέση με 7 βαθμούς, έχοντας ήδη παίξει με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Η βαθμολογία (4η αγωνιστική)

Ολυμπιακός 10 ΑΕΚ 10 ΠΑΟΚ 10 Άρης 9 Λεβαδειακός 7 Βόλος 6 Ατρόμητος 4 Κηφισιά 4 Παναιτωλικός 4 ΑΕΛ Novibet 3 ΟΦΗ 3 Παναθηναϊκός 2 Αστέρας AKTOR 1 Πανσερραϊκός 1

*Ένα ματς λιγότερο έχουν ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ

Η 5η αγωνιστική

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 18:00

Άρης - Πανσερραϊκός 20:30

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ - Βόλος 17:00

ΟΦΗ - Κηφισιά 19:00

Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ 20:30

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 21:00

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 18:00