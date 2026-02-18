Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν LIVE για τα play off του Champions League

Η μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό έφτασε καθώς απόψε οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τη Λεβερκούζεν με στόχο να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης για τους «16» του Champions League. Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν LIVE απόψε στις 22:00 από το «Καραϊσκάκης» με τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA και το Cosmote Sports 2 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν Live streaming

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν LIVE

Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη σε μία εβδομάδα αργότερα και συγκεκριμένα στις 24 Φεβρουαρίου, στη Γερμανία. Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός προκριθεί στους «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν Μονάχου ή την Άρσεναλ.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ομάδες ήρθαν αντιμέτωπες στη league phase της διοργάνωσης, στο «Καραϊσκάκης» όπου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της Μπάγερ με σκορ 2-0. Τα γκολ πέτυχαν οι Κοστίνια (2΄), Ταρέμι (45+1΄).