Μενού

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν LIVE για τα play off του Champions League

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν LIVE απόψε στις 22:00 από το «Καραϊσκάκης» στο πρώτο παιχνίδι για τα play off του Champions League.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν live
Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν στο Champions League | ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Η μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό έφτασε καθώς απόψε οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τη Λεβερκούζεν με στόχο να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης για τους «16» του Champions League. Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν LIVE απόψε στις 22:00 από το «Καραϊσκάκης» με τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA και το Cosmote Sports 2 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν Live streaming

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν LIVE

Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη σε μία εβδομάδα αργότερα και συγκεκριμένα στις 24 Φεβρουαρίου, στη Γερμανία. Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός προκριθεί στους «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν Μονάχου ή την Άρσεναλ.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ομάδες ήρθαν αντιμέτωπες στη league phase της διοργάνωσης, στο «Καραϊσκάκης» όπου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της Μπάγερ με σκορ 2-0. Τα γκολ πέτυχαν οι Κοστίνια (2΄), Ταρέμι (45+1΄).

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ