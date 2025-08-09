Ολυμπιακός: Το μαγικό γκολ του Τσικίνιο θύμισε Ζιντάν και «τρέλανε» το X

Ο Ολυμπιακός νίκησε την Ουνιόν Βερολίνου με 1-0 χάρη στο μαγικό γκολ του Τσικίνιο στο 74', συνεχίζοντας το θετικό του σερί στα φιλικά, ενώ όπως είναι λογικό, ο κόσμος... τα 'χασε με την έμπνευση του Πορτογάλου.

Μάλιστα, κάποιοι θυμήθηκαν ένα γκολ του Ανρί, ενώ κάποιοι άλλοι το πήγαν ένα βήμα παρακάτω βάζοντας τον Ζιντάν στο παιδικό του δωμάτιο έχοντας αφίσες του Ζιντάν.

