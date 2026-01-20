Μενού

Ολυμπιακός - Μακάμπι 100-93: Άφησε τους Ισραηλινούς να χαρούν, για λίγο

Ο Ολυμπιακός μπορεί να είδε μια κακή 3η περίοδο, αλλά τελικά επικράτησε της Μακάμπι με 100-93 στην 23η αγωνιστική της EuroLeague.

Reader symbol
Newsroom
ΟΣΦΠ - Μακάμπι
ΟΣΦΠ - Μακάμπι | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός πετούσε... φωτιές για ένα ημίχρονο και αυτό ήταν αρκετό για να επικρατήσει της Μακάμπι με 100-93 στην 23η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 24, αλλά είχαν μια κακή 3η περίοδο, που επέτρεψε στη Μακάμπι να το πιστέψει, αλλά δεν μπόρεσε να μειώσει παρά μόνο μέχρι τους 8 πόντους.

Εκπληκτικός για ακόμα ένα βράδυ ο Βεζένκοβ, τρομερό πρώτο ημίχρονο από τον Φουρνιέ, ενώ ο Τζόουνς έδωσε δείγματα από τα... προσεχώς στη 2η περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ