Ολυμπιακός - Μακάμπι 100-93: Άφησε τους Ισραηλινούς να χαρούν, για λίγο

Ο Ολυμπιακός πετούσε... φωτιές για ένα ημίχρονο και αυτό ήταν αρκετό για να επικρατήσει της Μακάμπι με 100-93 στην 23η αγωνιστική της EuroLeague.
Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 24, αλλά είχαν μια κακή 3η περίοδο, που επέτρεψε στη Μακάμπι να το πιστέψει, αλλά δεν μπόρεσε να μειώσει παρά μόνο μέχρι τους 8 πόντους.
Εκπληκτικός για ακόμα ένα βράδυ ο Βεζένκοβ, τρομερό πρώτο ημίχρονο από τον Φουρνιέ, ενώ ο Τζόουνς έδωσε δείγματα από τα... προσεχώς στη 2η περίοδο.
