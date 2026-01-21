Ολυμπιακός - Μακάμπι 100-93: Τα highlights της νέας «100άρας»

Συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα για τον Ολυμπιακό που νίκησε ευκολότερα απ' ότι δείχνει το τελικό 100-93 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ.

Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 24, αλλά είχαν μια κακή 3η περίοδο, που επέτρεψε στη Μακάμπι να το πιστέψει, αλλά δεν μπόρεσε να μειώσει παρά μόνο μέχρι τους 8 πόντους. Εκπληκτικός για ακόμα ένα βράδυ ο Βεζένκοβ, τρομερό πρώτο ημίχρονο από τον Φουρνιέ, ενώ ο Τζόουνς έδωσε δείγματα από τα... προσεχώς στη 2η περίοδο.

Ολυμπιακός - Μακάμπι 100-93: Τα highlights

Η βαθμολογία της Euroleague

1. Χάποελ Τελ Αβίβ 26-6

2. Μονακό 15-8

3. Βαλένθια 15-8

4. Ρεάλ Μαδρίτης 15-8

5. Μπαρτσελόνα 12-8

6. Φενέρμπαχτε 14-7

-----------------------------

7. Ολυμπιακός 14-8

8. Παναθηναϊκός 14-9

9. Ζαλγκίρις 13-10

10. Ερυθρός Αστέρας 13-10

-----------------------------

11. Βίρτους Μπολόνια 11-11

12. Μιλάνο 11-12

13. Ντουμπάι 10-13

14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-14

15. Μπασκόνια 8-15

16. Μπάγερν 8-15

17. Παρί 7-15

18. Παρτίζαν 7-16

19. Εφές 6-17

20. Βιλερμπάν 6-17