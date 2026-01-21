Ολυμπιακός - Μακάμπι 100-93: Τα highlights της νέας «100άρας»

Συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα για τον Ολυμπιακό που νίκησε ευκολότερα απ' ότι δείχνει το τελικό 100-93 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ.
Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 24, αλλά είχαν μια κακή 3η περίοδο, που επέτρεψε στη Μακάμπι να το πιστέψει, αλλά δεν μπόρεσε να μειώσει παρά μόνο μέχρι τους 8 πόντους. Εκπληκτικός για ακόμα ένα βράδυ ο Βεζένκοβ, τρομερό πρώτο ημίχρονο από τον Φουρνιέ, ενώ ο Τζόουνς έδωσε δείγματα από τα... προσεχώς στη 2η περίοδο.
Ολυμπιακός - Μακάμπι 100-93: Τα highlights
Η βαθμολογία της Euroleague
1. Χάποελ Τελ Αβίβ 26-6
2. Μονακό 15-8
3. Βαλένθια 15-8
4. Ρεάλ Μαδρίτης 15-8
5. Μπαρτσελόνα 12-8
6. Φενέρμπαχτε 14-7
-----------------------------
7. Ολυμπιακός 14-8
8. Παναθηναϊκός 14-9
9. Ζαλγκίρις 13-10
10. Ερυθρός Αστέρας 13-10
-----------------------------
11. Βίρτους Μπολόνια 11-11
12. Μιλάνο 11-12
13. Ντουμπάι 10-13
14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-14
15. Μπασκόνια 8-15
16. Μπάγερν 8-15
17. Παρί 7-15
18. Παρτίζαν 7-16
19. Εφές 6-17
20. Βιλερμπάν 6-17
- Ο πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, για το κόμμα Καρυστιανού: «Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις άλλων συγγενών»
- Ξεσπά on air ο Στραβελάκης μετά τις αιχμές Καρυστιανού: «Τα περί ανθρωποφαγίας τα πετάω στα σκουπίδια»
- Η Τουρκία βρήκε εξαγωγικό «θησαυρό»: Το προϊόν που κάνει παγκόσμιο χαμό και σπάει ρεκόρ
- Κλειστά τα σχολεία στην Πάτρα αύριο λόγω κακοκαιρίας: Σε ποιες περιοχές δεν θα λειτουργήσουν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.