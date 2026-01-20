Μενού

Ολυμπιακός - Μακάμπι: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (20/01) στο ΣΕΦ την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 23η αγωνιστική της Euroleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Παρτίζαν - Ολυμπιακός
Στιγμιότυπο από ματς Παρτίζαν - Ολυμπιακός | Eurokinissi
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (20/01) στο ΣΕΦ την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 23η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 19:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 4.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, προέρχεται από δύο νίκες κόντρα σε Μπάγερν Μονάχου (εντός) και Παρτίζαν (Βελιγράδι) και στοχεύει στο να βελτιώσει το ρεκόρ της που τώρα είναι στο 13-8 με ματς λιγότερο.

Στη δωδεκάδα των «Πειραιωτών» επιστρέφουν οι Τζόουνς και ΜακΚίσικ.

Από την άλλη, η Μακάμπι βρίσκεται στην 14η θέση με ρεκόρ 9-13 και την περασμένη αγωνιστική νίκησε την Ζαλγκίρις εντός έδρας.

O Οντέτ Κάτας δεν υπολογίζει στον Τζον Ντιμπαρτολομέο ενώ εκτός παραμένει και ο Λόνι Ουόκερ με πρόβλημα στον ώμο.

 

