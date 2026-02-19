Κιβωτός του Κόσμου: Ένοχοι ο πατέρας Αντώνιος και τέσσερα ακόμη στελέχη

Την ενοχή του πατέρα Αντώνιου και ακόμη τεσσάρων κατηγορουμένων για πλημμελήματα που αφορούν κακοποίηση τροφίμων της «Κιβωτού του Κόσμου» αποφάσισε ομόφωνα το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ήταν αυστηρότερη από την πρωτόδικη και αναγνώρισε την ενοχή το9υ ιδρυτή της οργάνωσης «Κιβωτός του Κόσμου» για περισσότερες πράξεις. Πρωτοδικώς είχε κριθεί ένοχος για 5 κατηγορίες, ενώ σήμερα (19/2) για 9 κατηγορίες από τις 19.

Ειδικότερα, ο πατέρας Αντώνιος κρίθηκε ένοχος –ανάλογα με την πράξη– για έξι περιπτώσεις βαριάς σωματικής βλάβης σε ανηλίκους που βρίσκονταν υπό την προστασία της «Κιβωτού του Κόσμου».

Επιπλέον, καταδικάστηκε για ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη και απλή σωματική βλάβη, καθώς και για ηθική αυτουργία σε απειλή. Παράλληλα, το δικαστήριο έκρινε ενόχους ακόμη τέσσερις συνεργάτες του, ενώ δύο κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν πλήρως.

Στους καταδικασθέντες περιλαμβάνονται πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρώην υπεύθυνος παιδαγωγών Βόλου και η πρώην διευθύντρια της δομής στον Βόλο.

Οι πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκαν αφορούν, κατά περίπτωση, βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη, απλή σωματική βλάβη, απειλή και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Το δικαστήριο έχει αποσυρθεί σε διάσκεψη για να εξετάσει τα αιτήματα ελαφρυντικών και να ανακοινώσει τις ποινές.