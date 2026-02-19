Παντρεύονται Βουλγαράκη - Ιωαννίδης; Η εικασία του Παναγιώτη Στάθη και η αποκάλυψη της Τσιμτσιλή

Με αφορμή τις φήμες για γάμο της Ελένης Βουλγαράκη και του Φώτη Ιωαννίδη, ο Παναγιώτης Στάθης πέταξε νωρίτερα σήμερα (19/2) στο «Καλημέρα, Ελλάδα» μια «βόμβα», όπως τη χαρακτήρισε ο Στέφανος Σίσκος.

Ρίχνοντας μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, οι δύο δημοσιογράφοι αναφέρθηκαν σε εκείνο της Espresso που υποστηρίζει ότι ο Φώτης Ιωαννίδης έκανε πρόταση γάμου στην Ελένη Βουλγαράκη, με την παρουσιάστρια να του λέει «ναι».

Τότε ο Παναγιώτης Στάθης είπε αρχικά «εννοείται ότι είναι φίλη μας, δούλευε κι εδώ η Ελένη. Εξαιρετική είναι η Ελένη», ενώ αναφερόμενος στον Φώτη Ιωαννίδη, είπε με χιούμορ:

«Ο Φώτης είναι πολύ καλός παίκτης, δεν τον γουστάρω γιατί είναι Παναθηναϊκός, αλλά είναι πολύ καλός παίκτης. Τι να κάνουμε; Αλήθειες λέμε! Αλλά είναι παικταράς».

Όπως μετέφερε δημοσιογράφος του Καλημέρα, Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, στις 9 Μαρτίου που έχει γενέθλια η Ελένη Βουλγαράκη θα ανακοινωθεί ο γάμος, ο οποίος μάλλον θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι.

Σε εκείνο το σημείο ο Παναγιώτης Στάθης έκανε μια εικασία για το πότε μπορεί να έκανε ο Ιωαννίδης πρόταση γάμου στη Βουλγαράκη, λέγοντας:

«Εγώ που δεν έχω ρεπορτάζ τέτοιο, ξέρεις πότε έκανε ο Φώτης πρόταση γάμου στην Ελένη; Στις 14 Φεβρουαρίου. Δεν το ξέρω, αλλά εικάζω».

«Την πέταξες τη βόμβα σου τώρα», του απάντησε ο Στέφανος Σίσκος με τον Παναγιώτη Στάθη να λέει με χιούμορ: «Εντάξει, παιδιά, ή κάνουμε αποκαλύψεις ή δεν κάνουμε».

«Παιχταράς ο Φωτάρας, τον συμπαθώ, δεν μου αρέσει που είναι πολύ Παναθηναϊκός, όλα τα άλλα μια χαρά είναι», είπα στο τέλος πάλι με χιούμορ ο Παναγιώτης Στάθης.

Βουλγαράκη: Διέψευσε στην Τσιμτσιλή ότι παντρεύονται με τον Ιωαννίδη

Όπως ήταν φυσικό, τα νέα δεν άργησαν να φτάσουν στα αυτιά της Ελένης Boυλγαράκη με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να της στέλνει μήνυμα και να τη ρωτάει εάν ισχύει το δημοσίευμα δεδομένου ότι θα έπαιζαν το θέμα στο Happy Day.

«Για τυπικούς λόγους έστειλα μήνυμα στην Ελένη με την οποία μας συνδέει μια γνωριμία πολλών ετών και αμοιβαία εκτίμηση και συμπάθεια. Μου είπε ξεκάθαρα ότι αυτή τη στιγμή δεν ισχύει κάτι τέτοιο», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Μάλιστα, σύμφωνα με την παρουσιάστρια του Alpha, η Βουλγαράκη χαρακτήρισε το δημοσίευμα «ανυπόστατο» χωρίς, όμως, αυτό να αποκλείει το ενδεχόμενο να έχουμε ευχάριστα νέα στο μέλλον αφού το ζευγάρι είναι πολύ ευτυχισμένο και η Βουλγαράκη θα ήθελε να κάνει οικογένεια.