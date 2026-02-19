Οι ντιρεκτίβες της Δόμνας, το πάθημα του Ανδρουλάκη και η μεγάλη κινητοποίηση για Μαρινάκη στο Ψυχικό

Η Δόμνα Μιχαηλίδου ήταν να πάει χθες στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν τα κατάφερε λόγω καιρού και των θυελλωδών ανέμων. Έτσι μαθαίνω ότι η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής πήγε στα γραφεία του ΟΠΕΚΑ, μαζί με τον γενικό γραμματέα Κωνσταντίνο Γλουμή-Ατσαλάκη, ο οποίος και κίνησε τη διαδικασία για τον έλεγχο στα επιδόματα που δίνονταν από τον Οργανισμό. Ένα κομμάτι της συζήτησης που έγινε με τον νέο πρόεδρο του ΟΠΕΚΑ Νώντα Ατσαβέ ήταν η ποινική διάσταση του θέματος, καθώς αναμένονται και ποινικές διώξεις, ενώ οι πειθαρχικές διώξεις προφανώς θα επεκταθούν και σε άλλα άτομα μέσα στον οργανισμό, γιατί οι προϊστάμενοι δεν έπαιζαν μόνοι τους μπάλα. Μαθαίνω επίσης ότι η Μιχαηλίδου έδωσε εντολή να προχωρήσει άμεσα ο καταλογισμός των χρημάτων που δόθηκαν ως μη όφειλαν από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ.

Το πάθημα του Ανδρουλάκη

Μιας και λέμε για την περίπτωση της ελεγχόμενης από την Αρχή Διαφάνειας και πλέον και από τη Δικαιοσύνη Αναστασίας Χατζηδάκη, πρέπει να σας πω ότι χθες στο ΠΑΣΟΚ έπεσαν από τα σύννεφα. Το απόγευμα το έμαθε ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως και ο γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο οποίος απέρχεται στο επικείμενο συνέδριο και τρέχει την υποψηφιότητά του στην Πρέβεζα. Προφανώς, το μαντάτο ήταν κακό μετά την υπόθεση Παναγόπουλου που δεν βοήθησε το ΠΑΣΟΚ, καθώς αναδεικνύεται ότι το κόμμα έχει κυβερνητικό παρελθόν και δεν είναι... παρθένος οργανισμός. Αυτά βέβαια έπρεπε να τα έχει σκεφτεί καλύτερα ο Ανδρουλάκης στη διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα που από το 1981 εμπλέκεται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στη διακυβέρνηση του τόπου και δεν ήταν παρατηρητής.

Γιαννίτσης για επικεφαλής στο Επικρατείας;

Με τη μετακίνηση του Παναγιώτη Δουδωνή και του Δημήτρη Μάντζου σε Λέσβο και βόρειο τομέα Αθήνας αντίστοιχα, μένουν δυο κενές θέσεις στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Πηγή που δεν αμφισβητείται μου είπε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει βολιδοσκοπήσει τον Τάσο Γιαννίτση για επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας ώστε να συνασπίσει γύρω του όλο το εναπομένον εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι ήταν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Για τον Ευάγγελο Βενιζέλο το ρεπορτάζ μου λέει ότι ο Ανδρουλάκης θα τον ήθελε με τον πρώην Πρόεδρο να αρνείται, αφού θεωρεί ότι ο κοινοβουλευτικός του κύκλος έχει κλείσει οριστικά.

Το ΠΑΣΟΚ κοιτάζει προς Βορρά

Φαίνεται ότι η βόρεια Ελλάδα είναι στο πολιτικό μικροσκόπιο του ΠΑΣΟΚ, καθώς παρουσιάστηκαν στη Θέρμη τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε στην Κεντρική Μακεδονία αφιερωμένη στους νέους. Περίπου 4 στους 10 σκέφτονται να εγκαταλείψουν τη χώρα ενώ 6 στους 10 δηλώνουν δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση. Σίγουρα η δυσαρέσκεια των νέων που κατέγραψε η έρευνα θα αξιοποιηθεί αναλόγως από το στρατηγείο του ΠΑΣΟΚ, μιας και την παρουσίαση έκανε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου.

Βελόπουλο ή Τσίπρα;

Για τον διαγραφέντα βουλευτή Λέσβου Παναγιώτη Παρασκευαΐδη οι κακές γλώσσες του ΠΑΣΟΚ (λέγε με Παναγιώτης Δουδωνής) έλεγαν ότι θα πολιτευτεί στο τέλος με τον Βελόπουλο, καθώς η Λέσβος είναι τριεδρική και το τρίτο κόμμα μπορεί να βγάλει βουλευτή. Προφανώς με αυτό ήθελαν να πουν ότι ο Παρασκευαϊδης είναι ακροδεξιός. Λες και ο Παναγιώτης Δουδωνής που πηγαίνει για βουλευτής Λέσβου δεν είχε στενή σχέση επί σειρά ετών με κεντρικά στελέχη της ΝΔ, μέχρι να εκλεγεί στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάντως, μιας και λέμε για τον Παρασκευαϊδη θα κρατούσα μικρό καλάθι στις εκτιμήσεις, καθώς περισσότερο τον βλέπω να κλίνει προς Τσίπρα μεριά στο τέλος της ημέρας.

Μεγάλη κινητοποίηση για τον Μαρινάκη

Πραγματικά πολύς κόσμος έδωσε χθες το παρών στα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου του Παύλου Μαρινάκη και η οδός Σολωμού στο Ψυχικό πλημμύρισε κυριολεκτικά από κόσμο. Συνεπώς, το crash test ήταν θετικό για τον κ. Μαρινάκη που πολιτεύεται στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Το σημαντικό είναι ότι μέσα στον κόσμο ήταν, εκτός από τους παραδοσιακούς νεοδημοκράτες -τη βάση την οποία ξέρει καλά και στην οποία απευθύνεται ο Μαρινάκης, και άνθρωποι που δεν τους βλέπουμε να κάνουν την εμφάνισή τους σε κομματικές εκδηλώσεις και αυτό έχει σημασία για τη μάχη του σταυρού του χρόνου.

Το κενό του Μανιτάκη

Η απώλεια του Αντώνη Μανιτάκη είναι σημαντική, γιατί ο ίδιος υπήρξε μέγας δάσκαλος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Θυμίζω πως διετέλεσε υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην τρικομματική κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, μέχρι την αποχώρηση της τελευταίας μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ, ενώ τον διαδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πρώτο του και τελευταίο υπουργικό πόστο το 2013. Ο Μανιτάκης ήταν ένας εκ των κορυφαίων συνταγματολόγων της χώρας, συνεχιστής της σχολής Αριστόβουλου Μάνεση και ήταν καθολική η αναγνώριση από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο της χώρας.