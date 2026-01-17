Ολυμπιακός - Μαρούσι LIVE από το ΣΕΦ για το πρωτάθλημα μπάσκετ.

Με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με το Μαρούσι στο ΣΕΦ ανοίγει η αυλαία της 15ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Ολυμπιακός - Μαρούσι LIVE στις 16:00 με μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το Live blog του Gazzetta.

Ο Ολυμπιακός επέκτεινε το αήττητο του στην Καρδίτσα με μία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από μεγάλες επιδόσεις καθώς σημείωσε νέα ιστορικά ρεκόρ από φιλοξενούμενη ομάδα τόσο συνολικά σε πόντους (120), όσο και σε πόντους ενός ημιχρόνου (70 στο δεύτερο). Μέσα από αυτό το παιχνίδι ο Κώστας Παπανικολάου έφτασε σε διπλό milestone με ριμπάουντ ξεπερνώντας τα 1.000 αμυντικά και φτάνοντας τα 1.300 συνολικά. Παράλληλα έγινε ο 3ος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού –μετά τον Μίλαν Τόμιτς και τον Γιώργο Πρίντεζη- που «έγραψε» 350 παιχνίδια στη Stoiximan GBL.

Το Μαρούσι Chery προέρχεται από μία νίκη-οξυγόνο δεδομένου ότι πριν την επικράτηση του επί του Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola, μετρούσε έμεινε χωρίς επιτυχία για δύο μήνες, διάστημα στο οποίο υποχρεώθηκε σε επτά διαδοχικές ήττες. Μακριά από το κλειστό του Αγίου Θωμά έχει μία νίκη σε έξι παιχνίδια, αφού τα κατάφερε μόνο απέναντι στον Πανιώνιο Cosmorama Travel. Από τότε (8/11) ηττήθηκε κατά σειρά από το Περιστέρι Betsson, την Καρδίτσα Ιαπωνική και τον Κολοσσό H Hotels Collection.