Ολυμπιακός - Μαρούσι: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Μαρούσι σήμερα (17/01) για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Basket League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Καρδίτσα - Ολυμπιακός
Στιγμιότυπο από ματς Καρδίτσα - Ολυμπιακός | Eurokinissi/ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ
Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα (17/01) στο ΣΕΦ το Μαρούσι για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Basket League με τζάμπολ στις 16:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν μόνοι πρώτοι στην κορυφή της βαθμολογίας της GBL ενώ το Μαρούσι βρίσκεται στη 12η θέση με 16 βαθμούς.

Την περασμένη αγωνιστική, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνέτριψε στην Καρδίτσα την τοπική ομάδα με 120-80 ενώ το Μαρούσι κέρδισε εντός έδρας τον Προμηθέα με 96-78.

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

  • Ολυμπιακός - Μαρούσι (16:00)
  • Περιστέρι - Άρης ΑΝΑΒΟΛΗ
  • Προμηθέας - Πανιώνιος (16:00)
  • Καρδίτσα - ΑΕΚ (18:15)

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 

  • Μύκονος - Κολοσσός Ρόδου (13:00)
  • ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (16:00)

 

