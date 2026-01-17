Ολυμπιακός - Μαρούσι: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

O Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα (17/01) στο ΣΕΦ το Μαρούσι για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Basket League με τζάμπολ στις 16:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.
Οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν μόνοι πρώτοι στην κορυφή της βαθμολογίας της GBL ενώ το Μαρούσι βρίσκεται στη 12η θέση με 16 βαθμούς.
Την περασμένη αγωνιστική, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνέτριψε στην Καρδίτσα την τοπική ομάδα με 120-80 ενώ το Μαρούσι κέρδισε εντός έδρας τον Προμηθέα με 96-78.
Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής
Σάββατο 17 Ιανουαρίου
- Ολυμπιακός - Μαρούσι (16:00)
- Περιστέρι - Άρης ΑΝΑΒΟΛΗ
- Προμηθέας - Πανιώνιος (16:00)
- Καρδίτσα - ΑΕΚ (18:15)
Κυριακή 18 Ιανουαρίου
- Μύκονος - Κολοσσός Ρόδου (13:00)
- ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (16:00)
