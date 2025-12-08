Μενού

Ολυμπιακός: Mέσα στην Astana Arena με... κοντομάνικο και έξω χιονιάς

Την ώρα που ο Ολυμπιακός έκανε προπόνηση σε πολύ καλές συνθήκες στην Astana Arena έξω το κρύο ήταν τσουχτερό και είχε χιονόπτωση.

Ολυμπιακός - Αστάνα
Προπόνηση του Ολυμπιακού στην Αστάνα | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Astana Arena σε σχέση με την Αστάνα έξω; Άλλος κόσμος. Πραγματικά καμία σχέση. Το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Καϊράτ - Ολυμπιακός είχε εσωτερικά πολύ καλές συνθήκες και φυσικά την κλειστή του οροφή.

Έξω χρειάστηκε μόνο λίγη ώρα για να καταλάβει κανείς τη διαφορά του γηπέδου της Αστάνα με τον... χιονιά που επικρατεί στην πόλη.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ