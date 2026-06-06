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Ολυμπιακός - μεταγραφές: Οι Ισπανοί επιβεβαιώνουν του Ουνάι Λόπεθ

Πλήρης επιβεβαίωση του Gazzetta για τον Ουνάι Λόπεθ, καθώς ισπανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για την μεταγραφή του από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στον Ολυμπιακό.

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Ουνάι Λόπεθ
Ο Ουνάι Λόπεθ όταν αγωνιζόταν στην Μπιλμπάο | Shutterstock
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Δημοσίευμα της ισπανικής ιστοσελίδας «elgoldigital», αναφέρει πως ο Ουνάι Λόπεθ έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Ολυμπιακό, ενώ απόμενουν μόνο τα τυπικά, προτού ανακοινωθεί και επίσημα από τους Ερυθρόλευκους, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta, όπου σας ενημέρωσε πως οι Πειραιώτες είχαν «κλειδώσει» την περίπτωση του Βάσκου χαφ.

Ο 30χρόνος μέσος αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση των καλοκαιρινών του διακοπών.

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