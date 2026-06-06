Ολυμπιακός - μεταγραφές: Οι Ισπανοί επιβεβαιώνουν του Ουνάι Λόπεθ

Δημοσίευμα της ισπανικής ιστοσελίδας «elgoldigital», αναφέρει πως ο Ουνάι Λόπεθ έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Ολυμπιακό, ενώ απόμενουν μόνο τα τυπικά, προτού ανακοινωθεί και επίσημα από τους Ερυθρόλευκους, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta, όπου σας ενημέρωσε πως οι Πειραιώτες είχαν «κλειδώσει» την περίπτωση του Βάσκου χαφ.
Ο 30χρόνος μέσος αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση των καλοκαιρινών του διακοπών.
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