Ολυμπιακός - μεταγραφές: Παίρνει 4 παίκτες μέσα σε 2 μέρες

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να κάνει 4 μεταγραφές μέσα στο επόμενο διήμερο. Αυτό θα σημαίνει ότι λίγο πριν την πρώτη του συγκέντρωση στις 29 Ιουνίου θα έχει προχωρήσει και κλείσει άλλες 4 κινήσεις.
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