Μενού

Ολυμπιακός - μεταγραφές: Παίρνει 4 παίκτες μέσα σε 2 μέρες

Οι Ερυθρόλευκοι κινούνται με όσο το δυνατόν πιο γρήγορους ρυθμούς για να κλείσουν άλλους 4 ποδοσφαιριστές.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός - Ροντινέι
Ο Ροντινέι σε ματς του Ολυμπιακού | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να κάνει 4 μεταγραφές μέσα στο επόμενο διήμερο. Αυτό θα σημαίνει ότι λίγο πριν την πρώτη του συγκέντρωση στις 29 Ιουνίου θα έχει προχωρήσει και κλείσει άλλες 4 κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ